Straßenbahnen und Autos betroffen Monatelange Sperrung: Nächste MVB-Großbaustelle in Magdeburg kündigt sich an
Die MVB planen 2026 den Umbau der Haltestellen am Alten Markt. Mehrere Monate werden deshalb im Nordabschnitt keine Straßenbahnen fahren können. Das ist geplant.
Aktualisiert: 15.10.2025, 09:36
Magdeburg. - Von Ostern bis Oktober - so lautet die grobe zeitliche Vorgabe für das nächste große Bauvorhaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in der Innenstadt. Die bereits für 2025 geplante Umgestaltung des wichtigen Straßenbahnhaltepunkts am Alten Markt wird nun ein Jahr später in Angriff genommen.