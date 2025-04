Arzt eröffnet Praxis in Diesdorf

Prof. Dr. med. Willi Grunewald praktiziert künftig im Diesdorfer Rathaus. Er unterhält außerdem eine Praxis in Salzwedel.

Diesdorf. - Alte Schilder an den Türrahmen des Diesdorfer Rathauses weisen noch immer darauf hin, dass sich in dem Gebäude zu DDR-Zeiten ein Landambulatorium befunden hat. In dieses zieht wieder Leben ein.