Ausgezeichnet - Sie gehören zu den besten Unternehmen der Altmark

Beim Wirtschaftspreis sind wieder Firmen in Kategorien wie Handwerk und Tourismus ausgezeichnet worden. Dabei sticht eine Stadt in der Altmark besonders hervor und stellt gleich zwei Sieger.

Die Gewinner und Unterstützer des Wirtschaftspreises Altmark 2022 in Winterfeld.

Winterfeld (vs) - Tourismus in der Altmark funktioniert nur mit guten gastronomischen Konzepten und Übernachtungsmöglichkeiten. Das befand die Jury des Wirtschaftspreises Altmark 2022 und zeichnete in der Kategorie Existenzgründung ein Unternehmen aus Arendsee aus.