Salzwedel. - Eine bunte Schultafel mit ersten Schreibübungen für Abc-Schützen, ein fröhliches Mädchen mit einer riesengroßen Schultüte und ihren zwei Katzen, die gemeinsam mit ihr ihre Einschulung feiern – diese und ähnliche Motive waren am Donnerstag in den Räumlichkeiten der Alten Münze in Salzwedel zu bewundern.

Schönste Erlebnisse rund um die Einschulung gemalt

Die Künstler, aus deren Hand sie stammen, hatten sie im Rahmen der 21. Malaktion von Volksstimme und Sparkasse Altmark West mit Bunt- und Filzstiften zu Papier gebracht. Der Auftrag an den Nachwuchs: „Malt oder zeichnet eure schönsten Erlebnisse rund um die Einschulung, die Schule und den ersten Schultag.“

Luftballons für die Kinder am wichtigsten

Aus insgesamt 600 eingereichten Bildern von 20 Grundschulen im Altmarkkreis hatte eine sachverständige Jury, bestehend aus den Kunstlehrerinnen Sabine König, Andrea Wiewall und Silvia Raab aus Klötze, Beetzendorf und Gardelegen diejenigen ausgewählt, die nun mit einem Preis ausgezeichnet wurden. 36 Werke von Erstklässlern aus acht Grundschulen in und um Salzwedel, die es auf den ersten bis dritten Platz der jeweiligen Klasse geschafft hatten, wurden prämiert. Auf die sichtlich stolzen Preisträger warteten jeweils eine Urkunde, ein Geldgutschein über 25 Euro für den ersten, 15 Euro für den zweiten und 10 Euro für den dritten Platz, sowie einen Luftballon. „Die Urkunde und der Ballon sind für die Kinder immer am wichtigsten“, weiß Sparkassensprecherin Kristin Köhne.

Marktgebietsleiter der Sparkasse beneidet Lehrer

Fred Schlademann, Marktgebietsleiter der Sparkasse, gratulierte mit Unterstützung von Kundenberaterin Nicole Wegner, die die Urkunden übergab, jedem Preisträger einzeln und führte durch die Veranstaltung. Seine Begeisterung für das junge Publikum war ihm deutlich anzumerken. „So viele liebe, ruhige Kinder – da möchte man gerne Lehrer sein“, bekannte er schmunzelnd.

Wanderausstellung noch bis 29. Dezember in Salzwedel zu sehen

Bezugnehmend auf das von einem Mann getragene Maskottchen der Sparkasse mit einem Durchmesser von etwa einem Meter fragte Schlademann scherzhaft ins Publikum: „Unser Smiley sucht für heute noch eine Übernachtungsmöglichkeit, wer möchte ihn beherbergen?“ Sofort reckten einige Kinder die Arme hoch, während sich in den Gesichtern der anwesenden Eltern leichte Sorgenfalten bildeten. Am Schluss entschieden Moderator und Publikum dann aber doch, dass der Smiley vor Ort bleiben sollte. Die Wanderausstellung mit den Gewinnerbildern ist bis zum 29. Dezember in der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Salzwedeler Wallstraße zu bewundern.