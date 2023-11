Gardelegen. - Ein Schulhaus in leuchtendem Pink, die ganze Familie Hand in Hand, eine riesige Zuckertüte oder viele fröhliche Kinder im Schulbus – wer die Motive der aktuellen Bilderausstellung in der Gardelegener Sparkassenfiliale an der Ernst-von-Bergmann-Straße anschaut, bekommt sofort gute Laune.

Und die hatten gestern auch die Künstler selbst, denn zu ihrer Vernissage waren sie alle persönlich eingeladen: 33 Erstklässler, die natürlich auch ihre Eltern oder Großeltern und Geschwister mitbringen durften.

Schon der 21. Wettbewerb

Sie waren schließlich auch die Stars des Nachmittages und außerdem allesamt Sieger. Bereits zum 21. Mal hatten die Volksstimme und die Sparkasse Altmark West nämlich die Abc-Schützen aus dem gesamten Altmarkkreis zum Malwettbewerb eingeladen.

Gruppenbild mit jungen Künsltlern beim malwettbewerb von Volksstimme und Sparkasse Altmark West. Foto: Franziska Peinelt

Der Auftrag: „Malt oder zeichnet eure schönsten Erlebnisse rund um die Einschulung, die Schule und den ersten Schultag“. Das Ergebnis wie immer: Hunderte zauberhafte kunterbunte Kinderbilder. Fast 600 insgesamt. Eine wahrhaft knifflige Aufgabe für die Jury – mit Sabine König, Andrea Wiewall und Silvia Raab drei Kunstlehrerinnen – die die Bilder bewerteten und aus jeder Klasse die drei gelungensten oder kreativsten aussuchen mussten.

Die Entscheidung war bereits vor Wochen gefallen. Vor wenigen Tagen wurden dann die Sieger der Klötzer Schulen geehrt. Nun wurden die jeweils Erst-, Zweit und Drittplatzierten aus den Einheitsgemeinden Gardelegen und Kalbe ausgezeichnet, „obwohl ihr für uns alle eigentlich Sieger seid“, wie Andrea Schomburg, Filialleiterin der Sparkasse Altmark West in Kalbe betonte. Denn sie selbst, so bekannte Schomburg augenzwinkernd, könne „leider nur Strichmännchen malen.“

Großer Applaus für alle

Dass die Kinder da viel schöner malen können, beweisen die Bilder, die aktuell noch für einige Tage in der Sparkassenfiliale zu bewundern sind. Der schönste Lohn für die stolzen Nachwuchskünstler war gestern ganz bestimmt der Applaus, den alle bekamen. Einen keinen Ansporn, weiter zu malen, gab es gestern schließlich auch für jeden der jungen Gewinner, und zwar in Form von Spargutscheinen im Wert von 10 bis 25 Euro, die vielleicht für neue Farben oder Buntstifte investiert werden, und in Form von tollen Urkunden und kleinen Geschenken.