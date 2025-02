Steine und Flaschen geworfen Nach Angriff auf Autonomes Zentrum in Salzwedel: Stendaler Kommissare ziehen Fall an sich

In Salzwedel ist es in der Nacht zum 16. Februar zu einem Angriff auf das Autonome Zentrum gekommen. Nun hat das Fachkommissariat in Stendal die Ermittlungen an sich gezogen.