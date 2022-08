Bartholomäus-Markt lässt Geschichte des Pervers in Salzwedel lebendig werden

Tanz, Geschichte, Musik. Während des Bartholomäus-Marktes an der St.- Georg-Kirche in Salzwedel wurde den Gästen einiges geboten. Darunter auch eine besondere Premiere.

Salzwedel - Es ist eine Veranstaltung mit langer Tradition: Im Mittelalter vergab die Stadt Salzwedel den Perveranern zum Bartholomäus-Tag das Marktrecht, und zwar nur für den einen einzigen Tag. An diesem besonderen Tag wurden in die Straßen des Dorfes Perver an- und abreisende Händler eingeladen. Dieses Marktgeschehen nahm die Salzwedeler Hansische Gesellschaft zum Anlass, den Markt in den Jahren 2010 und 2011 wieder aufleben zu lassen.