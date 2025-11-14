Frank Ostendorf rettete vor zwei Jahren eine der großen Baumkuchernbäckereien in Salzwedel. Auf seine Ringe und die Altmark lässt er seither nichts kommen.

Baumkuchen ist zu teuer? „Nee!“, sagt der Chef. „Das ist Genuss, den ich mir gönne!“

Frank Ostendorf rettete vor zwei Jahren eine der großen Baumkuchernbäckereien in Salzwedel.

Salzwedel. - Das Jahr geht zu Ende. Die trubelig-genussvollen Tage vor Weihnachten rücken in der Hansestadt Salzwedel nicht nur Glühwein und Fachwerkromantik in den Fokus, sondern auch ein ganz besonderes Stück Genuss: den legendären Baumkuchen. Gebacken wird er in mehreren Unternehmen. Hinter einem indes steckt mehr als nur ein Gebäck – nämlich die Geschichte einer Rettung - und ein Mann, der mittlerweile für seinen Kuchen lebt ...