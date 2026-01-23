Tüten mit Überraschungseffekt: Seit knapp einem Monat können Kunden über die „Too good to go“-App Zimmerpflanzen, Blumenzwiebeln und Tierfutter aus dem Hagebau-Markt in Haldensleben günstig erwerben.

Mitarbeiterin Christine Simon hält eine Box mit verschiedenen Blumenzwiebeln in der Hand. Die zwei Zimmerpflanzen von Marktleiter Lars Walkowiak werden bald in einer der „Retter-Tüten“ landen.

Haldensleben - Lebensmittel retten mit einem Klick: Das geht seit einigen Jahren mit der „Too good to go“-App. Zu den Anbietern gehören in der Regel Bäcker, Supermärkte oder Restaurants. In Haldensleben sind es der „Hoyer Autohof“ in Hundisburg, der Rewe To Go an der Aral Tankstelle in der Alvensleber Landstraße oder auch das Bistro an der Hem Station in der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße, die Überraschungs- und gemischte Snacktüten anbieten.