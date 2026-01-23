Größer als Nokera und bis zu 6.000 Lkw täglich: das neue geplante Industriegebiet Dammfeld III bei Stegelitz. Ein Investor möchte das Industriegebiet erweitern und würde dazu auch die B246a an einem Stück massiv ausbauen auf fünf Spuren.

Plan: Industriegebiet so groß wie 56 Fußballfelder mit einer fünfspurigen 246a

Viele Ampeln und bis zu fünf Fahrspuren. So ähnlich wie diese Kreuzung bei der Gommeraner Ortsumgehung könnte die Anbindung des Wörmlitzer Wegs an die Bundesstraße 246a bei Stegelitz aussehen.

Stegelitz/Möckern - Der geplante Ausbau des Stegelitzer Industriegebietes „Dammfeld“ hätte gravierende Auswirkungen auf den Verkehr auf der Bundesstraße 246 a zwischen Möckern und dem Anschluss an die Autobahn 2. Nötig wäre der Ausbau eines Abschnittes der Bundesstraße und des bislang wenig genutzten Wörmlitzer Weges. Das geht aus dem Entwurf des Bebauungsplans für das Industriegebiet „Dammfeld III“ hervor.