Bei Aufführung auf abgelegenem Gleis steht die Amerikalinie im Mittelpunkt

„Das letzte Kleinod“ ist ein Theaterprojekt, das seine Stücke nicht auf einer Bühne, sondern an Schauplätzen inszeniert, die zu den Inhalten passen. In Salzwedel gab das Ensemble zwei Aufführungen über die Amerikalinie in mehreren Zugwaggons.