Der Bauausschuss tagte im Salzwedeler Gymnasium. Trotz Schimmel und Dachschaden in einigen Räumen war die Mehrheit der Räte gegen ein Reparaturgutachten.

Von Antje Mewes 05.02.2026, 06:00
Schulleiter Ralf Hoppstock (links) stand den Ausschussmitgliedern und Gästen Rede und Antwort. Foto: Antje Mewes

Salzwedel. - Von dieser Sitzung hatten sich Eltern und Lehrer des Jahn-Gymnasiums mehr erwartet. Der Bauausschuss des Kreistages tagte 3. Februar 2026 in der Aula der Schule. Anlass war ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag. Er beinhaltet neben einer Mängelliste den Auftrag an die Kreisverwaltung, ein Sanierungskonzept für das Gymnasium aufzustellen.