Der Bauausschuss tagte im Salzwedeler Gymnasium. Trotz Schimmel und Dachschaden in einigen Räumen war die Mehrheit der Räte gegen ein Reparaturgutachten.

Schulleiter Ralf Hoppstock (links) stand den Ausschussmitgliedern und Gästen Rede und Antwort.

Salzwedel. - Von dieser Sitzung hatten sich Eltern und Lehrer des Jahn-Gymnasiums mehr erwartet. Der Bauausschuss des Kreistages tagte 3. Februar 2026 in der Aula der Schule. Anlass war ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag. Er beinhaltet neben einer Mängelliste den Auftrag an die Kreisverwaltung, ein Sanierungskonzept für das Gymnasium aufzustellen.