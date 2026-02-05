Marode Schulgebäude Beim Gymnasium regnet es rein: Reparatur dennoch nicht geplant
Der Bauausschuss tagte im Salzwedeler Gymnasium. Trotz Schimmel und Dachschaden in einigen Räumen war die Mehrheit der Räte gegen ein Reparaturgutachten.
05.02.2026, 06:00
Salzwedel. - Von dieser Sitzung hatten sich Eltern und Lehrer des Jahn-Gymnasiums mehr erwartet. Der Bauausschuss des Kreistages tagte 3. Februar 2026 in der Aula der Schule. Anlass war ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag. Er beinhaltet neben einer Mängelliste den Auftrag an die Kreisverwaltung, ein Sanierungskonzept für das Gymnasium aufzustellen.