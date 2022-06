Bergschloß-Brauerei: Ein Stück Bier-Geschichte kehrt in Salzwedel zurück

Salzwedel - Ein altes Werbeschild der Bergschloß-Brauerei hängt bereits in der Kneipe Stadtmitte in der Altstadt von Salzwedel. Daneben eines von Schröters Gaststätte. Aber dabei soll es nicht bleiben. Inhaberin Nicole Schröter hat nun drei weitere Stücke der Salzwedeler Biertradition in ihrer Gaststätte. Doch wie alt sind die eigentlich? Salzwedels Stadtarchivar Steffen Langusch ordnet die Stücke für die Volksstimme ein.