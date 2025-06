Salzwedel/vs. - Es war ein besonderer Tag für 62 Schüler der Lessing-Ganztagsschule. Sie erhielten in der Salzwedeler Katharinenkirche ihre Abschlusszeugnisse und wurden von Schulleiterin Heike Herrmann sowie ihren Lehrkräften und Familien gebührend gefeiert.

In ihrer Ansprache verglich die Schulleiterin die vergangenen sechs Schuljahre mit einem spannenden Handballspiel: „Der Anpfiff kam mit der 5. Klasse im August 2019. An eurem ersten Schultag bei uns seid ihr durch das große Tor in der Lindenallee 29 auf das Spielfeld gelaufen, vielleicht noch etwas unsicher, aber voller Vorfreude.“ Sie erinnerte an die vielen Herausforderungen, die die Schüler gemeinsam gemeistert haben, und betonte: „Das, was wir jetzt hier erleben, ist genau der Moment des Schlusspfiffs.“

52 abschlüsse mit „sehr gut“ und „gut“

Auf die Ergebnisse der Abschlussprüfungen könnten alle stolz sein, betont Herrmann. Von insgesamt 129 Prüfungen wurden 52 mit der Note „sehr gut“ oder „gut“ bewertet, weitere 30 Ergebnisse beinhalteten die Note „befriedigend“. „Fast die Hälfte aller Prüfungen wurde mit einer Eins oder Zwei abgeschlossen – das ist eine tolle Leistung!“, lobte sie die Absolventen.

Hervorgehoben wurden Johanna Lessing und Johanna Bauer, die in den Prüfungen Bestnoten erreichten. Auch Leon Funke, Finn Jochum, Luca Michaelis, Jannis Pethe, Lilly Mewes, Charlotte Stappenbeck, Janne Oppe, Matthes Schulz, Nils Willmann, Celine Bathge, Leonie Somann, Henrik Machholz und Mila Rappholz wurden für ihre sehr guten und guten Leistungen besonders gewürdigt.

Schulleiterin Heike Herrmann gratulierte zum Zeugnis. Fotos: Lessingschule

Von den 62 Schülern erreichten 16 einen erweiterten Realschulabschluss und sind damit berechtigt, eine Fachoberschule oder ein Gymnasium zu besuchen. 41 Schüler erhielten den Realschulabschluss, 5 den Hauptschulabschluss. „Ihr könnt stolz auf euch sein!“, gratulierte die Schulleiterin.

Großer Dank an die Klassenlehrer

Ein besonderer Dank ging an das gesamte Team der Lessingschule, insbesondere an die Klassenleiterinnen und -leiter. „Sie waren es, die euch ununterbrochen angefeuert haben, euch Tipps gegeben und euch gefordert und gefördert haben“, so Herrmann. Nun beginne ein neuer Lebensabschnitt – sei es auf dem Fachgymnasium, in einer Ausbildung oder auf anderen Wegen.

Mit einem Appell an die Absolventen, auch in Zukunft Fairness, Teamgeist und Respekt zu zeigen, schloss sie ihre Rede: „Das Leben ist kein Einzel-, sondern ein Mannschaftssport. Habt den Mut, neue Wege zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und eure Stimme zu erheben, wenn ihr seht, dass jemandem Unrecht geschieht.“