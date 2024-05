Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmarkkreis. - Die Müllgebühren werden zum 1. Januar 2025 erhöht. Das hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode am Montagabend beschlossen. Eine kurze Diskussion gab es um die Biotonne. Kreistagsmitglied Alke Seibt (Die Linke) fand es nicht in Ordnung, dass ab dem kommenden Jahr mehr für die Abfuhr des Biomülls bezahlt werden soll. Bisher waren es zwei Euro, mit der neuen Gebührenordnung sind drei Euro je Entleerung der Behälter fällig. Hinzu kommt eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von zwölf Euro, die allerdings zwei Abfuhren beinhaltet. „Also sind es letztendlich nur sechs Euro“, sagte Umweltamtsleiterin Katrin Pfannenschmidt.