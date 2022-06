Blühwiesen für Salzwedel: Neuer Wettstreit startet

Blühwiesen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, erst recht in der Stadt. Deshalb wird in Salzwedel ein Wettbewerb gestartet.

Salzwedel (vs) - Wer hat die schönste Blumenwiese in Salzwedel? Darum geht es in einem Wettbewerb in der Hansestadt. Die Aussaat ist noch möglich, also ran ans ganz individuelle Naturprojekt im eigenen Garten.