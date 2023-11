Asphalt, so weit das Auge reicht. Unter einer versiegelten Fläche, wie dieser hier in Brandenburg, lebt nichts mehr.

Salzwedel/Altmarkkreis. - Wenn die Planungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in der Lüneburger Straße 5 in Salzwedel so umgesetzt werden wie derzeit vorgesehen, wird dort bald eine Fläche von insgesamt 12.600 Quadratmetern komplett bebaut und damit versiegelt sein. Heute befinden sich auf dem Areal teils noch unbebaute Flächen und Gärten. Das Projekt wirft die Frage auf, wie der Altmarkkreis und die Stadt Salzwedel mit den Thema Bodenversiegelung umgehen.