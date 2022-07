Polizei ermittelt Brand in Dähre: Haus ist unbewohnbar

Eine Familie im Wohngebiet Am Mühlenberg in Dähre (Altmarkkreis Salzwedel) kann sich am Sonntagmorgen, 27. März, aus ihrem brennenden Haus retten. Das Gebäude, in dem sie lebte, ist nach dem Feuer unbewohnbar. Auch zwei Autos gehen in Flammen auf.