Pretzier. - Kurz vor dem Punkt, wo die B190 in Pretzier die Bahnlinie kreuzt, wird es für den Autoverkehr in Zukunft heißen, rechts abzubiegen und einer schleifenförmigen Ausweichstrecke zu folgen, die die Bahngleise überquert und erst hinter dem Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Arendsee wieder auf die B 190 stößt.

Diese Strecke soll neu gebaut werden. Das zeigt eine Planung im Auftrag der DB Netz AG, die der Ortsbürgermeister von Pretzier, Herbert Schulze, den Ortschaftsratsmitgliedern unlängst vorgestellt hat. Die Bahn plant den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Stendal-Uelzen, die sogenannte „Amerikalinie“. Mehr als 230 Züge am Tag sollen dort in Zukunft rollen. Die Schranken auf der B190 werden dann deutlich häufiger geschlossen sein als bisher.

Um die Arbeit der Rettungsdienste dadurch in Zukunft nicht zu gefährden, war schon länger beabsichtigt, für die B 190 in Pretzier eine Überführung über die Amerikalinie zu bauen. Eine verbindliche Aussage darüber gab es bis dato von der Deutschen Bahn nicht.

Ortsbürgermeister Herbert Schulze (rechts) erklärt Mitgliedern des Ortschaftsrats Pretzierdie Pläne der Deutschen Bahn zu Überquerung der Amerikalinie und ging dabei auf viele Details ein. Foto: Beate Achilles

Das hat sich nun geändert. Bis wann das Projekt abgeschlossen sein soll, konnte Schulze beim jüngsten Ortschaftsrat in Pretzier noch nicht sagen. „Es war mal von 2028 die Rede“, so der Ortsbürgermeister.

„Der Weg für kleine Einkäufe im Shop der LBAG Tankstelle wird ja um fast zwei Kilometer weiter!“ waren die Mitglieder des Ortschaftsrates nur bedingt begeistert beim Blick auf die Planungsunterlagen. Schließlich sei das die letzte verbliebene Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel in Pretzier. Tatsächlich verläuft die Umfahrung um das Gewerbegebiet, in dem die Tankstelle liegt, herum und mündet erst etwa 300 Meter hinter der Straße „Am Meilenstein“ wieder in die B190. Die Brücke über die Bahngleise ist auf dem Plan ein kleines Stück südöstlich der Stelle eingezeichnet, wo „Am Meilenstein“ an ihrem südöstlichesten Punkt in die Klein Gartzer Straße mündet. Der bisherige Bahnübergang soll komplett geschlossen werden, sowohl für Auto- als auch für Radfahrer und Fußgänger.

Die LBAG-Tankstelle liegt nach Fertigstellung der Strecke in einer Art Sackgasse. „Es ist zwar noch ein paar Jahre hin, aber dann könnte es das Ende des Tankstellen-Shops bedeuten“, kommentiert Geschäftsführer Sönke Magens. Der Shop, wo es sogar drei verschiedene Sorten Brötchen zu kaufen gibt, sei glücklicherweise nicht das wichtigste Standbein des Unternehmens. Die Tankstellekunden, so hofft Magens, würden weiterhin den Weg dorthin finden. Dass das Bauprojekt bereits 2028 abgeschlossen sein wird, glaubt er ohnehin nicht. Schließlich müsse die Bahn nun erst einmal die Privatgrundstücke erwerben, über die die Ausweichstrecke verlaufen soll. Und dann müsse noch gebaut werden. „Das wird dauern“, ist Magens sicher.