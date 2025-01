Leseland Verschwindet bald der letzte klassische Buchhandel aus Salzwedel?

Nach dem Tod von Buchändlerin Helga Weyhe berteibt Rainer Neitzel das letzte traditionelle Buchgeschäft in Salzwedel. Zumindest noch. Zu Besuch in einem Laden, in dem Stammkunden noch namentlich begrüßt und Regale Geschichten erzählen können.