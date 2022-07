Bundesfeldweg bei Salzwedel bleibt heißes Thema

Salzwedel -me - Ein Thema, das seit langem die Kommunalpolitiker auf Stadt- und Kreisebene bewegt, spielte in der Kreistagssitzung am Montag eine Rolle. In der Aktuellen Stunde wollten die Kreistagsmitglieder Norbert Hundt (SPD) und Norman Klebe (CDU) von Landrat Michel Ziche wissen, wie der Sachstand bei der Aufstufung des Bundesfeldwegs zwischen der Kreisstraße von Salzwedel nach Ritze und der B190 ist. „Hat der Kreis einen Antrag gestellt oder nicht?“, fragte Hundt.