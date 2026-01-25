Trotz frostiger Temperaturen lockte der ECC-Umzug zahlreiche Besucher nach Salzwedel. Zwölf Formationen und erstmals ein Landesprinzenpaar sorgten für närrische Stimmung.

Mit Conny I. und Tino I. nahm erstmals das Landesprinzenpaar am Karnevalsumzug in Salzwedel teil.

Salzwedel (jö). Zahlreiche Altmärker ließen sich am Sonnabend trotz frostiger Temperaturen den karnevalistischen Umzug des ECC nicht entgehen. Insbesondere rund um den Rathausturm warteten viele kleine und große Narren auf den bunten Tross.

Insgesamt zwölf Formationen ließen den Nachmittag zum Erlebnis werden.

Bunte Frühlingdboten verteilte Astrid Klingeberg vom ECC. Jörg Schulze

Besonders stolz zeigte sich ECC-Chef Manfred Preuß über den ersten offiziellen Besuch eines Landesprinzenpaares in Salzwedel.

Prinzessin Conny I. und Prinz Tino I. zeigten sich am Ende sehr beeindruckt, sowohl vom Umzug, als auch von der historischen Fachwerkstatt.