Diskussion über Windkraft Bürgerbegehren: Rat Dähre nimmt Beschluss nicht zurück
Der Gemeinderat Dähre will Widerspruch gegen eine Auflage der Kommunalaufsicht einlegen. Er hofft weiter, dass über Windkraft im Schmölauer Forst abgestimmt werden kann.
24.09.2025, 10:30
Bonese. - Das Bürgerbegehren gegen Windkraft im Schmölauer Forst ist erstmal auf Eis gelegt, aber noch nicht endgültig vom Tisch. Alle Mitglieder des Dährer Gemeinderates haben sich am Montag, 22. September, einstimmig dafür ausgesprochen, den Beschluss Nr. 33/25 vom 30. Juni 2025, in dem sie den Weg frei gemacht haben für diese demokratische Form der Abstimmung, nicht zurückzunehmen.