Beim Hagebau in Salzwedel hat man Großes vor: ein Event mit Schnäppchenmarkt, Dartturnier und Aftershowparty. Doch der mittelständische Betrieb hat seine Rechnung ohne die Ämter gemacht.

Bürokratie statt Party - Wie Behörden einen Baumarkt in Sachsen-Anhalt ausbremsen

Eigentlich will man beim Hagebau in Salzwedel nur ein Fest für die Altmärker ausrichten. Stattdessen rollt eine Bürokratie-Welle auf den Baumarkt zu.

Salzwedel - Es soll ein großer Tag werden, beim Hagebau in Salzwedel. Das Team scharrt schon mit den Hufen. Man will als Wirtschaft etwas machen für Stadt und Region, so der Chef des Baumarktes. Schnäppchenjäger, Dartbegeisterte und Partygänger sollen auf ihre Kosten kommen. Doch nun droht die ganze Veranstaltung zu scheitern.