Alle Zirkusfreunde kommen ab Donnerstag in Salzwedel auf ihre Kosten. Der Circus Probst bietet bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit internationaler Besetzung.

Circus Probst bietet internationales Programm in Salzwedel

Der Circus Probst startet Donnerstag sein Gastpiel in Salzwedel.

Salzwedel - Mit einem Familientag beginnt am Donnerstag das Gastspiel des Circus Probst auf dem Gelände der Kämmereiteiche in Salzwedel. Die erste Vorstellung im nagelneuen, am Dienstag aus Italien gelieferten Zelt startet um 17 Uhr zu ermäßigten Preisen.

Morgen und Sonnabend geht es jeweils um 16 und 19.30 Uhr los, am Sonntag 11 und 16 Uhr. Im neuen Programm mit dem Namen Surprise erwarten die Zuschauer Stunts, Akrobatik, Jonglagen, Clownerie und Tierdressuren. Für atemberaubende Momente wollen unter anderem die Artisten von Troube Supa vom mongolischen Staatszirkus oder vier kolumbianische „Teufelsfahrer“ mit gewagten und riskanten Manövern in einer Stahlkugel sorgen.

Eine Dressur edler Araber- und Friesenpferde zeigt Stephanie Probst. Jim Bim will mit seiner Comedy auf dem Trampolin das Publikum zum Lachen bringen. Viele weitere Programmpunkte gehören zu der international besetzten Show. Foto: Antje Mewes