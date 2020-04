Die Zahl der gemeldeten Infizierten im Altmarkkreis Salzwedel steigt an. Im Landkreis Stendal gibt es keine neue Meldungen.

Salzwedel/Stendal l "Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich im Altmarkkreis auf 25 erhöht", teilt die Pressestelle des Altmarkkreises am Mittwoch mit. Bei den drei neuen Fällen handele es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Bereich Gardelegen. Bei einer der Frauen sei die Infektionsquelle bisher unbekannt. Die Zahl der Quarantänefälle liegt nun (Stand: 8. April) bei 74 Personen. Bei 164 Westaltmärkern ist die Quarantäne bereits abgelaufen. Im Gardelegener Krankenhaus sind derzeit noch zwei Patienten auf der Covid-Station in Behandlung.

Osterfeiertage

Landrat Michael Ziche mahnt für die Osterfeiertage die Einhaltung der Regelungen zur Kontaktsperre ein. "Nach den letzten Wochen wünschen wir uns zum Wohle Aller unser gewohntes Alltagsleben so schnell wie möglich zurück. In Bezug auf die Einhaltung der Verhaltensregeln dürfen wir aber nicht nachlassen, so der Appell der Landesregierung, dem ich mich anschließen möchte", sagte Ziche. Er bedankt sich zudem bei allen, die sich derzeit an diese Regeln halten. "Bitte helfen Sie mit, seien Sie solidarisch, damit wir alle gesund bleiben", appelliert der Landrat an die Bewohner des Altmarkkreises. Nur mit den "drastischen Einschränkungen des Alltagslebens" könne dem exponentiellen Anstieg des Infektionsgeschehens entgegen gewirkt werden.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Der Landkreis hat sich parallel zu den Lieferungen der Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt um die Beschaffung von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA-Mittel) gekümmert." Dabei stehe die notwendige Versorgung mit Schutzmasken (FFP-2-Masken), Schutzkitteln und Handschuhen für die Krankenhäuser, Rettungsdienste, Hausärzte und für Alten- und Pflegeeinrichtungen im Vordergrund. "Dazu hat der Landkreis in der letzten Woche alle Hausärzte und Pflegeeinrichtungen angeschrieben, um den notwendigen Bedarf zu ermitteln." Nun werden seit Mittwoch sogenannte Bedarfspakete vom Landkreis ausgegeben. Weitere Lieferungen von Schutzausrüstungen durch das Land seien angekündigt.

Landkreis Stendal

Nach den aktuellen Angaben des Sozialministeriums in Magdeburg gab es bei den Fallzahlen im Landkreis Stendal keine Veränderung. Dort wurden (Stand: 8. April) bisher 66 Corona-Infizierte gemeldet.