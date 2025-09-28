Die Sofort-Hilfen 2020 waren für viele ein Rettungsanker. Doch nun stehen Rückforderungen an - und eine extrem wichtige Frist

Corona-Hilfe zurückzahlen? Was das für drei Unternehmer in der Altmark bedeutet.

Ein warmer Geldregen war 2020 die Corona-Soforthilfe - nun muss sie von vielen zurückgezahlt werden.

Altmarkkreis. - Lockdown 2020. Wer nicht als „systemrelevant“ galt, musste zu Hause bleiben. Geschäfte blieben zu. Kunden blieben aus. Was fast vergessen ist, wird vielen Unternehmern aktuell wieder in Erinnerung gerückt. Zumindest jenen, die Corona-Soforthilfe erhielten - so wie damals viele kleine Betriebe und Selbständige im Altmarkkreis. Für einige gibts derzeit schlechte Nachrichten.