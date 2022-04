Immunisierung Corona- Impfkampagne geht im Altmarkkreis Salzwedel mit mobilen Teams weiter

Am Freitag schließen die Impfzentren. So hat es das Landes-Sozialministerium festgelegt. Der Altmarkkreis Salzwedel will in abgespeckter Form mit mobilen Impfteams weiter machen. Kritik an der Entscheidung, die Zentren zu schließen, kommt auch aus der Landespolitik.