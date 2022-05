Corona-Kontrolleure im Altmarkkreis Salzwedel anonym auf Tour

Salzwedel - Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Altmarkkreises kontrollieren in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in den Städten und Gemeinden verstärkt das Einhalten der Corona-Regeln im Bereich der so genannten körpernahen Dienstleistungen sowie in der Gastronomie. Zu den Dienstleitungen zählen Friseur, Kosmetik, Nagelstudio oder Physiotherapie sowie die Psychotherapie oder Logopädie, berichtete Hans Thiele, zuständiger Dezernent der Kreisverwaltung.

„Wir haben die Kontrolldichte erhöht, denn inzwischen wird die eine oder andere Regel nicht mehr so genau eingehalten“, sagte er in einer Pressekonferenz. Das haben die Mitarbeiter bei ihren Überprüfungen festgestellt, und es werde ihnen auch von Bürgern berichtet. So sei der Fall eines Psychotherapeuten bekannt geworden, der seinen Klienten gesagt habe, bei ihm gelten weder Maskenpflicht noch andere Hygienemaßnahmen. Zudem habe er sie aufgefordert, ihren Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. So ein vorsätzliches Verhalten sei aber eher die Ausnahme.

Anwesenheitslisten als Manko

Im Großen und Ganzen seien es eher Kleinigkeiten, die festgestellt würden. Das nicht korrekte Führen von Anwesenheitslisten sei das größte Manko. Dabei würden die Beschäftigten der Ordnungsämter zunächst anonym in den Salons, Praxen oder Gaststätten vorbei schauen. „Wenn wir offiziell anrücken, ist meist alles schick“, erzählte Thiele.

Werden Verstöße festgestellt, belassen es die Kontrolleure meist bei Ermahnungen und Hinweisen. Dann gebe es Nachkontrollen und erst wenn sich nichts zum Positiven ändere, hagele es Bußgelder. In 90 Prozent der Fälle komme es aber nicht soweit.

Zudem seien zwei Mitarbeiter des Kreis-Ordnungsamtes „ausschließlich beratend und erzieherisch tätig“, berichtet der Dezernent. Dieses Angebot werde rege in Anspruch genommen.