Eine Polizeieinsatz beendete eine lautstarke Versammlung von sieben Jugendlichen in Salzwedel Foto: Carsten Rehder/dpa

In Salzwedel löste die Polizei eine lautstarke Versammlung von sieben Jugendlichen auf.

Salzwedel (za) l Gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verstoßen wurde am Donnerstag, 30. April, auf dem Spielplatz im Park des Friedens in Salzwedel. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung trafen die Polizeibeamten vor Ort sieben Jugendliche an, die durch ihre Anwesenheit das Kontaktverbot missachteten.

Allen Beteiligten wurde schließlich ein Platzverweis erteilt, sodass auch die Ruhestörung für die Anwohner beendet war. Gegen die sieben Jugendlichen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.