Corona-Unsicherheit hinterlässt bei Arendseer Restaurants Spuren

Reservierungen liegen vor, doch ob in der Region Arendsee tatsächlich ungetrübte Feierfreude herrschen wird, ist unklar. Genau diese Ungewissheit macht Restaurant-Teams derzeit besonders stark zu schaffen.

Burghard Bannier und Thi Nhat Minh Nguyen beim eindecken eines Tischen. Die Ungewissheit in der Gastronomie ist groß.

Arendsee - „Weihnachten und Silvester sind nicht mehr weit. Doch was machen wir, wenn dann die Restaurants wieder schließen müssen? Die Warenbestellungen müssen rechtzeitig erfolgen“, beschreibt Burghard Bannier, Chef des Flair-Hotel „Deutsches Haus“, das aktuelle Dilemma. Er ist auch Präsidiumsmitglied des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Sachsen-Anhalt und wendet sich bewusst an die Öffentlichkeit.