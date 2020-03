Der Altmarkkreis Salzwedel informiert über weitere Veränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Salzwedel (vs) l Aktuell liegt kein neuer amtlich bestätigter Verdachtsfall für eine Infektion mit dem Coronavirus vor. Landrat Michael Ziche appelliert dennoch an alle Bürger des Altmarkkreises, in ihrer aktiven Mitwirkung bei der Eindämmung nicht nachzulassen.

Fieberzentrum

So soll gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung die Einrichtung eines stationären Fieberzentrums in Salzwedel umgesetzt werden. Einige Hausärzte haben bereits ihre Bereitschaft erklärt, sich einzubringen.

Schul- und Kitaschließung sowie Gewerbe

Die Hotline des Landkreises zur Schließung von Schulen und Kitas wurde sehr gut genutzt. Diese ist bis auf Weiteres geschaltet. Für Fragen zur Umsetzung der Verordnung des Landes vom 17. März steht das Ordnungsamt des Landkreises zur Verfügung. Anträge auf Ausnahmen können unter Beifügung der Gewerbeanmeldung beim Landkreis formlos schriftlich gestellt werden. Telefon: 03901/ 84 02 33. Seit Donnerstag wird die Einhaltung von Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kontrolliert.

Personennahverkehr

Der öffentliche Nahverkehr wird aufrechterhalten. Allerdings wird der reguläre Schulfahrplan der PVGS ab Montag, 23. März, auf den Ferienfahrplan umgestellt. Das Rufbusangebot steht weiterhin zur Verfügung. Bis einschließlich Freitag, 20. März, wird der Busverkehr im Altmarkkreis wie bisher an Schultagen organisiert. Die Umstellung erfolgt dann ab Montag, 23. März, bis voraussichtlich 13. April. Eltern, die eine schulische Notbetreuung in Anspruch nehmen, können sich täglich zwischen 6 und 22 Uhr unter der 03901/ 30 40 30 mit der PVGS in Verbindung setzen.

Abfallentsorgung

Dienstleistungen wie die Müllentsorgung im Landkreis sind sichergestellt. Die Deponie GmbH hat bis voraussichtlich 13. April die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe eingeschränkt. Geschlossen sind: Wertstoffhof Klötze, Salzwedeler Straße 34b, Wertstoffhof Arendsee, Osterburger Straße 41, Wertstoffhof Diesdorf, Molmker Straße, Wertstoffhof Kalbe (Milde), Schulstraße. Weiterhin geöffnet bleiben die Abfallwirtschaftshöfe in Gardelegen, Bismarker Straße 81, und in Cheine, Am Witte Berg 3. Mehr Informationen werden auf der Internetseite der Deponie GmbH veröffentlicht. Alle Bürger werden gebeten, sich nur auf notwendige Abfallanlieferungen zu beschränken.

Fischer- und Jägerprüfung

Die ursprünglich für den 6. April geplante Jägerprüfung und die für den 18. April festgelegte Fischerprüfung wurden abgesagt. Die Angemeldeten wurden darüber informiert.

Corona - Aktuell

Die Hotline des Altmarkkreises Salzwedel bleibt auch am Wochenende geschaltet. Unter der Nummer 03901/840 790/791 werden täglich von 8 bis 16 Uhr Auskünfte erteilt. Die Hotline ist ausschließlich für Fragen rund um das Covid-19-Virus gedacht. E-Mail: corona.hilfe@altmarkkreis-salzwedel.de.

Besucherverkehr in der Verwaltung

Der Besucherverkehr wird eingeschränkt. Termine für den Bereich Kfz-Zulassung werden ausschließlich online vergeben. Eine Bearbeitung erfolgt nur bei vorhandenem Termin. Sprechstunden finden nur nach Terminvereinbarung statt, spontane Beratungsgespräche sind nicht möglich. Alle Einwohner werden gebeten, von persönlichen Besuchen der Kreisverwaltung Abstand zu nehmen, sofern die Angelegenheit nicht dringend ist.

Veranstaltungen

Alle kreislichen Veranstaltungen und Termine sind bis auf Weiteres abgesagt.