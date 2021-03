Die neuen Antigen-Schnelltests sind in Salzwedel noch nicht zu bekommen.

Salzwedel l Wo sind eigentlich die neuen Corona-Schnelltests zu haben, die selbst angewendet werden können? Ein Frage, die sich viele Salzwedeler stellen und bislang keine Antwort erhalten haben. Auch beim Altmarkkreis gab es bereits Anfragen dahingehend, wie Kreissprecherin Birgit Eurich bestätigt. Allerdings sei der Kreis nicht zuständig. Sie würden von der freien Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Ob es sie bereits zu kaufen gibt, konnte sie nicht beantworten



Eine Nachfrage der Volksstimme in Apotheken ergab, dass die Laien-Tests in Salzwedel noch nicht verfügbar sind. Sie habe sich online informiert und auch bereits nachgefragt sowie eine Anfrage beim Großhabel gestartet, sagt beispielsweise Doreen Heider von der Arkaden-Apotheke. Dabei hat sie in Erfahrung gebracht, dass sie frühestens in 14 Tagen, welche bekommen kann. „Aber es soll sie in Kürze auch in Supermärkten geben“, erklärt sie.



Die selben Erfahrungen haben auch ihre Kolleginnen von der Apotheke am Lüchower Tor gemacht. Die Test seien zugelassen, aber augenscheinlich noch nicht in ausreichender Menge hergestellt und für den Verkauf freigegeben.



Vermutlich erst Mitte März

Stefanie Fritz von der Hansa-Apothke geht davon aus, dass sie erst Mitte März die Schnelltests anbieten kann. „Die Hersteller liefern noch nicht aus“, berichtet sie. Zumindest die mit einem CE-Kennzeichen zertifizierten nicht. Sie rechnet mit einem „riesen Bedarf“ für die selbst anzuwendenden Tests und geht davon aus, dass sie absehbarer Zeit in Super- und Drogeriemärkten zu haben sind.



In den Salzwedeler Filialen von Kaufland und bei Rossmann gibt es die Corona-Antigen-Schnelltests ebenfalls noch nicht, wie die Volksstimme erfuhr. Der Drogeriediscounter Rossmann kündigt auf seiner Internetseite an, dass er „bald auch mehrere Corona-Antigen-Schnelltests im Sortiment“ haben wird.



Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Corona-Selbsttests schnellst-möglich in unserem Sortiment aufzunehmen“, war von der Unternehmenskommunikation von Kaufland zu erfahren.