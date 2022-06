Da kommt selbst der Landesbischof: Besondere Kirche bei Salzwedel gewürdigt

Salzwedel - Jörg Wrobel kennt die Kirche in Osterwohle wie wohl kaum ein zweiter in seiner Gemeinde. Wer den Kirchenführer nach seinem Lieblingsplatz in dem Gotteshaus fragt, muss nicht lange auf eine Antwort warten. Der Schmuckkranz unter der Kanzel hat es ihm besonders angetan. „Es sind wunderschöne Motive des Erntedanks wie zum Beispiel Mohn“, erläutert Wrobel. Wenige Augenblicke später ist er sich jedoch nicht mehr ganz so sicher, ob seine Wahl korrekt war. Die 400 Jahre alte Dorfkirche hat so viel zu bieten.