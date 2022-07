Dährer Wohngebiet Am Mühlenberg gleicht bei Brand einer Mausefalle

Reicht der Platz im Wohngebiet Am Mühlenberg in Dähre für einen Feuerwehreinsatz? Nach den Erfahrungen vom Brand am Sonntag kommen Fragen auf.

Bonese/Dähre - „Wir hatten leider am Sonntag in Dähre ein Brandereignis, was nicht unwesentlich war“, resümiert Dähres Bürgermeister Bernd Hane. Bereits am Unglückstag habe er der betroffenen Familie vor Ort die Anteilnahme der Gemeinde ausgesprochen und ihr Unterstützung zugesagt. Die Bewohner des Einfamilienhauses seien durch den Brand obdachlos geworden, weil das Gebäude nicht mehr bewohnt werden könne.