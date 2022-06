Dambeck hofft weiterhin auf Glasfaser

Glasfaser-Leerrohre: In Dambeck und einigen Nachbarorten kommen sie vorerst nicht in den Boden. Das ärgert die Bürger.

Dambeck - „Es geht um die Zukunft von Sienau, Kricheldorf, Brewitz, Dambeck und Amt Dambeck“, sagt die Ortschaftsrätin Ulrike Schulz-Wesche am 28. Februar bei der Ortschaftsratssitzung in Dambeck. Aus diesen Salzwedeler Ortsteilen sollten keine Schlafdörfer oder Altenheime werden, argumentiert sie. Eine andere Lösung müsse her.