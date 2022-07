Darf im Altmarkkreis Salzwedel nackt Auto gefahren werden?

Auf längeren Touren machen es sich Autofahrer und Mitreisende gern bequem. Da liegen die Füße des Beifahrers schon mal auf dem Armaturenbrett . Aber was ist erlaubt und wann droht die Polizei mit Sanktionen?

So lässt es sich aushalten: Sechs junge Frauen haben die Ladefläche eines Pick-up Transporters mit Folie ausgelegt, anschließend mit Wasser gefüllt und daraus einen mobilen Pool gebaut.

Salzwedel - Sommerzeit, allerbeste Laune, es geht in die Ferien. Wenn die Fahrt dorthin nur nicht so lang wäre und das auch noch bei 30 Grad im Schatten. Wer will da schon mit dicken Botten im Auto sitzen? Shorts und Flipflops sind angenehmer. Noch die Sonnenbrille auf, das sieht echt cool aus. Aber sind Latschen nicht eigentlich beim Autofahren verboten? Die Volksstimme fragte zu dieser und anderen Bekleidungsfragen bei der Polizei nach.