Salzwedel. - Der Adventsmarkt am Fuße des Rathausturms in der Innenstadt findet sein Ende. Dafür geht es ein paar Straßen weiter erst richtig los: Der Weihnachtsmarkt in der Hanse- und Baumkuchenstadt steht vor der Tür. Am Donnerstag geht es los.

Jean Kusian hat dieser Tage allerhand zu tun. Sie begleitet die Aufbauarbeiten des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz am Bürgercenter. Schließlich will die Kreisstadt am Wochenende den Besuchern und Einwohnern allerhand bieten.

„Wir haben dieses Jahr ein breites Angebot an Speisen“, verrät Salzwedels Marketingmanagerin. Drei Foodtrucks sollen mit Deftigem für Gaumenfreuden sorgen. Unter anderem den Klassiker Champignonpfanne. „Wir haben aber auch Süßes da.“ Dazu noch Glühwein- und Cocktail-Stände.

Die Kinder können derweil Karussell fahren. Zwei stünden dafür bereit. Und wenn diese sich gerade mal nicht drehen, dann ist der Weihnachtsmann zu Besuch. Dieser hat sich gleich mehrmals ankündigt, nicht nur zur Eröffnung am Donnerstag. Auch am Wochenende lässt er sich mit einem Weihnachtsengel und zwischenzeitlich mit Alpakas sehen, so Jean Kusian.

Neben den Ständen mit Speis und Trank präsentieren sich Schulen und Vereine der Stadt. So sind in diesem Jahr unter anderem Mitglieder des Musikfestivals Forest Jump aus Pretzier dabei.

Obendrein wird am Sonnabend ab 14 Uhr der beste Weihnachtsstollen Salzwedels prämiert.

Und wer noch ein Geschenk braucht: Es gibt einen kleinen Kunsthandwerkermarkt.