Tanzliebhaber aus der Altmark und dem Wendland folgen sonntags neuerdings ihrem Hobby in Hoyersburg.

Hoyersburg - Salzwedel hat eine neue Salsa-Gruppe: „Ich habe damit in der Volkshochschule Lüchow begonnen und wünschte mir mehr Gelegenheiten, den Tanz zu praktizieren“, begründet Altmärkerin Annika Tietz ihre Intiative, auch in der Hansestadt eine solche Zusammenkunft zu starten. „Wir wollen das durchziehen, bis es sich etabliert hat“, kündigt sie an.

Salsa in Hoyersburg

Immer sonntags treffen sich seit einigen Wochen Freunde des lateinamerikanischen Tanzes aus der Altmark und dem Wendland unter dem Sonnensegel hinter dem Café Kuckuck in Hoyersburg. Für die Wintermonate hätte das Café Kuckuck zugesagt, auch drinnen im Haus einen Raum für die Salsatänzer zur Verfügung zu stellen. Beginn der kostenlosen Salsaveranstaltung ist immer sonntags um 11 Uhr. „Getanzt wird, solange die Leute Lust haben“, gibt Tietz an. „Bisher waren wir noch nie vor 17 Uhr weg.“ Es ist ein lockeres, geselliges Beisammensein, das viele mit einem Frühstück im Café Kuckuck beginnen. „Wir tanzen und unterhalten uns, bringen einander neue Schritte und Salsa-Bewegungen bei, meist ohne Lehrer“, beschreibt Annika Tietz den tänzerischen Teil der Veranstaltung.

Rueda-Lehrer aus Tangermünde erwartet

Gelegentlich liege der Schwerpunkt auch auf Rueda, einem Salsa-Gruppentanz. So wird für den 25. Juni der Rueda-Lehrer Gunnar aus Tangermünde erwartet. Bald soll in Hoyersburg auch die erste Salsa-Party steigen, stellt Tietz in Aussicht.