Im Burggarten der Hansestadt an der Jeetze startete gestern das diesjährige Weinfest. An zahlreichen Ständen gibt es noch bis Sonnabend Weine und kulinarische Spezialitäten zu entdecken.

Weinfest 2024 in Salzwedel. Grünland Mitarbeiterin Sandra Müller bietet ein Glas Weißwein an.

Salzwedel - Pünktlich um 17 Uhr klirrten gestern die Weingläser beim Anstoßen zum Auftakt des diesjährigen Salzwedeler Weinfestes im Burggarten. Noch bis Sonnabend werden täglich um diese Zeit die Pforten geöffnet und die Weinflaschen entkorkt.

Weine aus Georgien

Dabei gibt es einige edle und besondere Tropfen zu entdecken, etwa Weine aus Georgien. Für den kleinen Hunger werden Köstlichkeiten wie Räucherfisch, Flammkuchen, Quiche und frische Brezeln angeboten. Und an jedem Abend ab 19 Uhr wartet musikalische Unterhaltung auf die Besucher. Gestern präsentierte Musikschulleiter Falk Kindermann sein Programm. Heute Abend gibt es Lounge-Musik mit DJ Rainer. Am Freitag sind „Jolane“ mit ihrem Acoustic-Music-Project auf der Bühne zu sehen und zu hören. Den musikalischen Abschluss bildet am Sonnabend das Lenzener Kammer-Orchester mit Blues und Swing. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.