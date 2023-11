Salzwedel. - Die kräftigen Niederschläge in Sachsen-Anhalt haben vielerorts für steigende Pegelstände gesorgt.

Der starke Regen am Montag hat Gewässer im Altmarkkreis Salzwedel abermals ansteigen lassen. Gerade die Dumme bei Tylsen, unweit der Kreisstadt Salzwedel, sei besonders gestiegen, heißt es. Daher gelte nunmehr für diese seit Dienstagnachmittag die Alarmstufe 3.

Flutgefahr gilt nun in Sachsen-Anhalt. Screenshot: Rekow/NINA

Der Pegel sei dort von 8 Uhr am Montag von 1,46 Meter auf mittlerweile 1,89 Meter am Folgetag gestiegen, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) bekanntgab. Auch die Jeetze soll davon nicht verschont geblieben sein, weshalb für diese nunmehr in Sienau die Alarmstufe 1 gelte. Am Montag war diese noch im grünen Bereich.

In Salzwedel selbst seien ebenfalls gestiegene Pegel zu sehen, die sich aber bislang noch im grünen Bereich bewegten. Auch anderswo in Sachsen-Anhalt stiegen teils die Pegel. Am Dienstagnachmittag wurde innerhalb weniger Stunden auch in Wolmirstedt die Alarmstufe 2 erreicht. Tendenz steigend.

Die Wassermenge in den Flüssen in Sachsen-Anhalt hat sich drastisch erhöht. Screenshot: Rekow/LSH

Der Wasserpegel der Dumme stieg nach einem Fünftagediagramm der LHW seit Sonntag (19. November) kräftig. Sank der Pegel von Freitag auf Sonnabend noch, war er ab Sonntag wieder deutlich gestiegen.

Das bedeuten die Alarmstufen bei Hochwasser

Alarmstufe 1 (Meldebeginn) das Flussbett ist bordvoll, stellenweise kleinere Ausuferungen

noch keine Gefährdung der Anlieger

erhöhte Wachsamkeit

Alarmstufe 2 (Kontrolldienst) Ausuferungen beginnen, die bei eingedeichten Gewässern bis an den Deichfuß reichen

Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet, teilweise leichte Verkehrsbehinderungen an Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Kontrolle von Gewässern, gefährdeten Anlagen und Objekten sowie er Ausuferungsbereiche

Beseitigung von Abflusshindernissen

Alarmstufe 3 (Wachdienst) Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen oder Keller möglich

Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen

bei eingedeichten Gewässern steht das Wasser bis zu halben Deichhöhe

ständiger Wachdienst auf den Deichen durch die Wasserwehren

Durchführung von vorbeugenden Sicherungsmaßnahmen an Gefahrenstellen, Beseitigung örtlicher Gefährdungen und Schäden

Beginn von Maßnahmen zur Deichverteidigung

Alarmstufe 4 (Hochwasserabwehr) Überflutung größerer Flächen, unmittelbare Gefährdung für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen

Standsicherheit der Deiche ist gefährdet

Gefahr der Deichüberströmung

aktive Abwehrmaßnahmen von Deichverteidigung bis zu Evakuierung von Mensch und Tier

Dauerregen in Sachsen-Anhalt: Vorerst keine Entspannung

Zuvor wurden für den Altmarkkreis Salzwedel vom Deutschen Wetterdienst Warnungen vor Dauerregen herausgegeben. Bis zu 30 Liter pro Quadratmeter werden erwartet, heißt es in einer Warnmeldung. Und das nicht nur für den Altmarkkreis, auch für Teile des Landkreises Stendal, Börde, Salzlandkreis und Jerichower Land.

Der Dauerregen setzt Sachsen-Anhalt unter Wasser. Screenshot: Rekow/LSH

Von einer Entspannung der Wetterlage ist in den kommenden Tagen nicht auszugehen. Das Wetterradar kündigt mit Stand vom Montag (20. November) ab Donnerstag (23. November) bis in die folgende Woche weitere Niederschläge im Altmarkkreis an. Zum Wochenende ist, je nach Wettermodell, gar mit Graupel zu rechnen.

Die Temperaturen sollen zudem fallen. Für Mittwoch (22. November) werden Minusgrade vorausgesagt, und zum Wochenende soll es kalt bleiben.