Denkmalschutz trifft Abrissplan: Fällt ein alter Turm in Salzwedel?

Salzwedel - Wie aus dem Nichts reckt er sich in die Luft. Ein rechteckiger Turm, mitten in Salzwedel. Nur bauliche Reste und der Abdruck eines Giebel lassen erahnen, dass es sich an dieser Stelle um einen ganzen Komplex gehandelt haben muss. Und genau so ist es. Dort stand ein besonderes Objekt der Salzwedeler Bier-Geschichte. Nun droht der endgültige Abriss. Es gibt aber auch Stimmen, die ehemalige Darre zu erhalten.