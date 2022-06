Der falsche Fuffziger war einmal: Wie viel Falschgeld ist in der Altmark im Umlauf?

Sind die Geldscheine heute so sicher, dass sich die Arbeit für Fälscher nicht mehr lohnt? Beim Blick auf die Zahl der Falschgeldfunde in der Altmark könnte dies eine Erklärung sein. Doch wie verhalte mich richtig, wenn ich plötzlich eine „Blüte“ im Portemonnaie habe?

Altmark - Wer schaut schon ganz genau hin, wenn an der Kasse das Rückgeld ins eigene Portemonnaie wandert? Oft geht das ganz schnell. Nur ab und an ist der Kunde verwundert, wenn der farbige Schein noch ganz neu ist. Ansonsten fliegt das Bargeld zügig in die Geldbörse - und dann kann es schon passiert sein. Ein gefälschter Schein ist dabei.