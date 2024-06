Der neue evangelische Pastor in der Salzwedeler St. Marien Gemeinde, Alexander Tiedemann, hat in muslimischen Ländern gelebt. Da bietet Perspektiven für das Miteinander in der Stadt.

Salzwedel - Salzwedel hat einen neuen evangelischen Pastor. Alexander Tiedemann hat am 1. Juni in der St.-Marien-Gemeinde seinen Dienst angetreten, nachdem Pfarrer Matthias Friske die Gemeinde knapp ein Jahr lang vertretungsweise mitbetreut hatte. Es ist schön, dass mit dem 35-jährigen Tiedemann wieder junge Energie in die Gemeinde kommt, mit frischen Ideen und Impulsen. Liebe will Tiedemann verbreiten, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Respekt. In einer Zeit, in der die Gesellschaft in Deutschland immer tiefer gespalten ist und die Fähigkeit verloren zu gehen scheint, andere Sichtweisen anzuhören, ohne das Gegenüber gleich zu verurteilen, kann man ihm nur wünschen, dass ihm das in seinem Wirkungsbereich und vielleicht auch darüber hinaus gelingt. Vielversprechend ist an dem neuen Pfarrer auch seine Weltgewandtheit.