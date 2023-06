Der 1. April 1873 ist ein besonderes Datum in Diesdorf: Der Männerturnverein wurde gegründet. 150 Jahre später gibt es eine Festwoche und einen Ehrenvorsitzenden.

Diesdorf in Grün-Weiß: Am Marktplatz beobachteten einige Zuschauer den Festumzug zum 150-jährigen Bestehen des Diesdorfer Sportvereins.

Diesdorf - Lehrer gewesen zu sein, der Schülern Lust auf Sporttreiben gemacht hat, ist schon einmal eine gute Voraussetzung, um Ehrenvorsitzender eines der größten Landsportvereine in der westlichen Altmark zu werden. Doch das reicht natürlich für diesen besonderen Titel noch nicht aus.

Ein Herz für den Fußball und das Geld

Denn Heinz Borchert, um den es geht, hat viel mehr für den Diesdorfer Sportverein getan. Erst hat er selbst Volleyball gespielt, dann die Handball-Frauen-Mannschaft mit ins Leben gerufen und erfolgreich trainiert. Doch es gebe ein noch wertvolleres Engagement, sagte der heutige Chef Daniel Fischer während der Festveranstaltung: „Du hast den Diesdorfer SV über viele Jahre als Geschäftsführer und später als Vorsitzender zu dem gemacht, wo er heute steht.“ „Was da passiert ist, habe ich erst am nächsten Morgen gerafft. Und mich über die Ehrung sehr gefreut“, sagte der 79-Jährige am Sonntag am Rande des Festumzuges.

Der amtierende Vorsitzende Daniel Fischer (rechts) ernannte Heinz Borchert zum Ehrenvorsitzenden. Anke Pelczarski

Im Rampenlicht standen mit Eberhard Lenk und Elke Thurm zwei weitere Mitglieder. 1964 begann er eine lange Fußballkarriere beim Diesdorfer SV. Erst kickte Eberhard Lenk selbst, dann betreute er die Herren und den Nachwuchs, wurde Abteilungsleiter und auf Kreisebene Staffelleiter. Nach der Wende übernahm er den Spielausschussvorsitz im Kreis und später die Chefaufgabe im Kreisfußballverband Altmark-West. 2009 sei er für seine ehrenamtliche Tätigkeit vom DFB in den Eliteclub 100 aufgenommen worden, erinnerte Daniel Fischer. Elke Thurm sorgte als Kassenwartin von 2002 bis 2018 dafür, dass der Verein „immer mit einem positiven finanziellen Ergebnis durch die Jahre kam“, so der Vorsitzende. Ihren Nachfolger Mario Winkler habe sie eingearbeitet und unterstützt. Auch als Spartenleiterin für Step-Aerobic, gemeinsam mit Angela Hehle, nehme sie Verantwortung wahr. „Du bist immer da, wenn wir dich brauchen“, brachte es Daniel Fischer auf den Punkt. Die beiden sind nun Ehrenmitglieder.

Der wohl bekannteste Fußballer, der aus dem Landsportverein hervorgegangen sei, war Klaus Decker, erinnerte Heinz Borchert. Er sei zum Leistungszentrum nach Magdeburg gegangen und hatte sogar einige Nominierungen für die Nationalmannschaft der DDR. Der neue Ehrenvorsitzende bedauerte, dass der „Promi“ kurzfristig den Besuch absagen musste.

Schulleiterin dankt Übungsleitern und Trainern

Weitere Ehrungen gab es nicht nur vom Verein, sondern auch vom Kreissportbund Altmarkkreis Salzwedel sowie von den Fachverbänden Fußball und Handball.

Doritt Bock, Leiterin der Grundschule Dr. Georg Schulze, lobte den Einsatz der ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter. „Durch Ihre Arbeit haben die Kinder eine vernünftige Freizeitbeschäftigung und echte soziale Kontakte. Sie lernen, was Teamfähigkeit ist, aber auch, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen“, sagte sie und fügte hinzu: „Sie werden ein ganzes Stück aufs Leben vorbereitet.“Mit einem Festumzug am Sonntag und weiteren sportlichen Aktivitäten endete die besondere sportliche Woche zum 150-jährigen Vereinsjubiläum.