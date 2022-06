Digitalisierung in Schulen im Altmarkkreis Salzwedel schreitet voran

Der Altmarkkreis Salzwedel investiert 2022 in die Ausstattung seiner Schulen und treibt die Digitalisierung voran.

Salzwedel (me) - Möbel, digitale Tafeln, Beamer aber auch Schneidertische, ein E-Piano und eine neue Hauswirtschaftsküche sind Einrichtungsgegenstände, in die der Kreis im kommenden Jahr für seine Schulen investieren will. Viel Geld wird zudem für die Digitalisierung ausgegeben.