Salzwedel - Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining freute sich, dass das mittlerweile 25. Hansefest gut angenommen wurde. Nicht nur Abordnungen aus anderen Hansestädten waren zum hansischen Spektakel erschienen. Auch sehr viele Altmärker nutzten das sprichwörtliche Kaiserwetter und gönnten sich so ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Wochenende.

Das Publikum war bester Stimmung, egal welchen Alters. Foto: Oliver Becker

Es war das erste Hansefest, das Salzwedels neuer Bürgermeister eröffnete und dem Gefühl nach auch das größte. Hat es einst klein und beschaulich im Birkenwäldchen begonnen, wird nun fast so viel geboten wie zum Nysmarkt im Herbst. In diesem Jahr übernahm ein neuer Ausrichter die Regie.

Welcher Eintopf gekocht wird, wurden die Brauer immer wieder gefragt. Doch es sollte eine Biersuppe werden. Foto: Oliver Becker

Am Sonnabendmorgen war der Bürgermeister bereits wieder gefordert. Er gab unter dem Rathausturm den symbolischen Startschuss zum Ersten Salzwedeler Hansefest-Oldtimer-Grand-Prix, organisiert vom Oldtimer Stammtisch Salzwedel/Pretzier und dem Verein Fuhrpark Ost/West Wittingen. Insgesamt maßen sich 23 Oldtimer in einem Gleichmäßigkeits- und Geschicklichkeitsfahren. Der Gewinner freute sich über einen Pokal in den Stadtfarben, überreicht vom Salzwedeler Stadtoberhaupt.

Bei der sengenden Hitze war ein Schattenplatz sehr begehrt. Foto: Oliver Becker

Auch in den anderen Bereichen der Innenstadt herrschte reges Treiben. Auf dem Nikolai- und dem Marktplatz luden Fahrgeschäfte der unterschiedlichsten Art die Besucher zu einer rasanten Fahrt in vertikaler oder horizontaler Art und Weise ein. Die Bühnen an der Mönchskirche, am Rathaus und im Burggarten boten Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein.

Die Oldtimer, die am Rathausturmplatz präsentiert wurden, boten manche Besonderheit. Foto: Oliver Becker

Der absolute Hit war dabei die große Radio-Brocken-Party im Schatten des altehrwürdigen Burgturms. Doch es war ein langer Weg bis nach Salzwedel, informierte eine Mitarbeiterin. Bereits seit mehr als fünf Jahren hatte sich das Team von Radio Brocken bemüht, die beliebte Show auch in die Hansestadt zu bringen, allerdings bis Anfang 2023 vergeblich. Dann zeigte die Stadt auf einmal Interesse, alles musste sehr schnell gehen. Doch wie heißt es: „Was lange währt, wird letztendlich gut.“ Begeisterung auf beiden Seiten. Das Radio-Team war von der Salzwedeler Lebensfreude überwältigt und das Publikum wiederum von der professionellen und sehr unterhaltsamen Show. Die Stars wie Mr. President und Buddy genossen das sprichwörtliche Bad in der Menge. Eine Fortsetzung ist geplant. Fazit: ein rundum gelungenes Fest.