Kinder beim Eisessen. Die kalte Süßspeise ist in Salzwedel in drei Eisdielen zu haben, die ihre Kunden mit neuen Kreationen überraschen.

Salzwedel - Dubai-Schokolade. Die Kult-Süßigkeit zum Luxuspreis hat ihren Weg nun auch in eine Salzwedeler Eistheke gefunden. In Salzwedel kann man die süße Sünde in der Saison 2025 als Neukreation nun auch in gefrorener Form genießen.