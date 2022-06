Ein Reizen und Stechen: Skattage in Salzwedel stehen vor der Tür

Die Skattage in Salzwedel stehen vor der Tür.

Salzwedel - Zur Skatstadt Nr.1 in Deutschland dürfte Salzwedel am bald werden. 120 Freunde dieses Kartenspiels haben bereit verbindlich ihre Teilnahme für die 1. Salzwedeler Skattage zugesagt. Darunter sind Spieler die eigens für das Turnier in der Altmark aus Bayern, Thüringen, Hessen oder Mecklenburg anreisen. Und Nicht-Skatspieler? Die kommen bei einer großen Schlagerparty auf ihre Kosten.