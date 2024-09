1Eine Baumkuchenskulptur an der Kreuzung der Bunesstraßen 190 und 71 am Kino soll nach den Vorstellungen der Fraktion Bündnis für Salzwedel/SPD die Gäste in Salzwedel begrüßen.

Foto. Antje Mewes/Montage: Toralf Püschel